Muricy escala Borges e Elano deve sair

O técnico Muricy Ramalho vai tirar um meia para encaixar o artilheiro Borges ao lado de Alan Kardec e Neymar na decisão da vaga para as finais da Libertadores, amanhã, às 21h50, no Pacaembu. A decisão está tomada. Só falta saber quem vai perder o lugar no time. Tudo indica que será Elano.

O meia foi mal no primeiro tempo do jogo de ida da semifinal, quarta-feira passada, na Vila Belmiro, e não voltou para a etapa final. No treino técnico de ontem à tarde, no CT Rei Pelé, a "solução" encontrada para fazer a dúvida ficar no ar foi deixar Ganso na academia. A informação foi de que o meia está bem e apenas fez tratamento de fisioterapia, após passar por artroscopia no joelho direito há 25 dias.

A volta de Borges tem aprovação de um dos principais líderes do grupo. "Ele entrou bem naquela partida (jogo de ida, quarta-feira passada, na Vila Belmiro). O Alan Kardec pôde se movimentar mais com o Neymar porque o Borges ficou mais fixo dentro da área", elogiou Arouca.

Depois do treino de ontem, Neymar, que não dá entrevista no clube desde a véspera de se apresentar à seleção, parou junto ao setor da imprensa para tirar fotos com torcedores e brincou com os jornalistas. "Estou com um quilo acima do meu peso, descansado e motivado", afirmou.

Confiança. Pelé disse ontem que o Santos tem totais condições de derrotar o Corinthians amanhã à noite no Pacaembu e ser o finalista brasileiro da Libertadores. "O Santos tem condições de reverter, claro. Só que não pode jogar sem a garra de um vencedor, porque não dá nem para empatar", afirmou.

Para Pelé, o Santos exigiu pouco do Corinthians na partida da Vila Belmiro. "Aceitamos muito o jogo do Corinthians. Eles têm na defesa o ponto forte e jogam se defendendo."