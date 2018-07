Muricy escala só reservas no Santos para a estreia contra o Inter, na Vila

SANTOS - O Santos está tão concentrado na semifinal da Copa Libertadores contra o Cerro Porteño, quarta-feira, no Pacaembu, que Muricy Ramalho preferiu nem dar entrevista na sexta-feira.

O treinador, porém, confirmou que o time que estreia neste sábado no Campeonato Brasileiro, às 21 horas, contra o Internacional, na Vila Belmiro (ao vivo na rádio Estadão ESPN - FM 92,9/AM 700), estará repleto de reservas.

Os titulares realizaram exercícios de musculação, foram dispensados e só retomam os trabalhos na segunda-feira.

No treino técnico comandado por Muricy, ele manteve a formação com três zagueiros - Bruno Aguiar, Bruno Rodrigo e Vinicius Simon -, colocou Pará na lateral-direita e deixou Tiago Alves como companheiro de Keirrison no ataque.

Para Bruno Aguiar, um dos mais experientes do time alternativo, o Inter exige respeito de qualquer adversário porque é um dos mais fortes candidatos ao título nacional.

"E a melhor maneira de respeitá-lo será impor o nosso ritmo, marcar forte, ocupar espaços e esperar que surja a oportunidade para fazer o gol", afirmou o zagueiro, feliz por ganhar chance hoje.

"Será uma oportunidade para cada um mostrar o seu valor e ficar com moral com o treinador."

Bruno Aguiar, no entanto, admite que a falta de entrosamento dos jogadores pode prejudicar a equipe. "Vamos procurar compensar o problema com organização, seguindo o que o treinador determinar."

O meia Roger, ex-Oeste, foi apresentado ontem e vai ficar no banco hoje. O jogador de 25 anos, aliás, quer acabar com a fama de indisciplinado que o acompanhou no Inter e São Caetano. "Estou dando a volta por cima."

Força ofensiva. Se hoje o Santos estará em campo com os reservas, a diretoria trabalha forte para reforçar a equipe para a sequência do Brasileiro. Os atacantes Borges, ex-São Paulo e atualmente no Grêmio, e Ezequiel Miralles, do Colo Colo, estão muito perto de ser anunciados.

"Miralles e Borges só não são do Santos ainda porque não posso dar por concluídas as negociações que estão em curso. Mas acredito que no início da próxima semana teremos definições com relação aos dois jogadores", disse o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.

De acordo com ele, o Santos tem a concorrência de outro clube na contratação de Miralles.

SANTOS - Aranha; Bruno Aguiar, Bruno Rodrigo e Vinícius Simon; Pará, Charles, Rodrigo Possebon, Felipe Anderson e Alex Sandro; Tiago Alves e Keirrison. Técnico: Muricy Ramalho.

INTERNACIONAL - Renan; Daniel, Bolívar, Índio e Kléber; Bolatti, Guiñazu, Tinga e Oscar; Zé Roberto e Leandro Damião. Técnico: Falcão.

Árbitro - Sandro Meira Ricci (DF); Início - 21 horas (de Brasília); TV - Pay-per-view; Rádio - Estadão ESPN - AM 700/FM 92,9; Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

