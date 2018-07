Muricy estreia em Americana de olho na ''final'' em Assunção

ESPECIAL PARA O ESTADO / SANTOS

O técnico Muricy Ramalho estreia hoje no Santos, às 18h30, contra o Americana, fora de casa, mais preocupado com o jogo diante do Cerro Porteño, quinta-feira, pela Taça Libertadores. Como o time precisa da vitória no Paraguai, para seguir sonhando com a vaga nas oitavas de final, o treinador não teve a menor dúvida em priorizar a competição continental e anunciou que vai mexer bastante na equipe hoje, para não correr o menor risco de perder outros jogadores por contusão.

Como Neymar foi expulso contra o Colo Colo e é desfalque em Assunção, vai jogar hoje. "Até agora não acredito que estou fora do jogo de quinta-feira", lamentou o craque. Depois de marcar o terceiro gol na vitória santista por 3 a 2 contra os chilenos, quarta-feira - um gol de cinema, como definiu Muricy -, Neymar recebeu o segundo cartão amarelo por ter comemorado com uma máscara com a sua imagem, gentileza de um dos seus patrocinadores. Outro que poderá ajudar Muricy a começar o seu trabalho no Santos com vitória é o meia Elano, também suspenso na Libertadores.

O mais caro treinador da história do clube - ganha aproximadamente R$ 600 mil mensais -, Muricy foi contratado na segunda-feira, começou a trabalhar na quinta e hoje comandará pela primeira vez o time, no estádio Decio Vitta, em Americana.

Embora não tenha informado a escalação da equipe, é quase certa a estreia de Aranha no gol. Na defesa, apenas Pará deve ser mantido. "É uma oportunidade e eu tenho de agarrar", disse o zagueiro reserva Bruno Aguiar, que teve poucas oportunidades nesta temporada.

No ano passado, Aguiar era o primeiro reserva de Edu Dracena e Durval, mas, em 2011, com a volta de Bruno Rodrigo (passou por cirurgia de hérnia de disco e ficou muito tempo parado, mas depois sofreu lesão no tornozelo), suas chances diminuíram bastante.

"A chegada de um novo treinador motiva a gente. Primeiro, quero mostrar qualidade e depois ter continuidade. Para mim, é como se fosse o último jogo da minha vida." O seu companheiro de zaga será Vinícius Simon, de 24 anos, e que no ano passado jogou pelo Criciúma.

Oportunidade mesmo quem vai ter é Alex Sandro. Ele entrará na lateral-esquerda, no lugar do veterano Léo, e poderá ganhar a posição se for bem - ou, então, se tornar opção para o meio de campo contra o Cerro. "A gente tem de pensar na Libertadores, mas é a nossa obrigação ganhar do Americana, porque o (time) grande é o Santos", disse o jogador.

Mesmo afirmando que tem aprendido muito com o experiente Léo, ele tem esperança de se tornar titular da lateral-esquerda. "Também jogo no meio, mas prefiro atuar na minha, que é a lateral", concluiu o jovem.

Em busca da vaga. Após duas vitórias consecutivas, o Americana voltou a sonhar com vaga no G-8 e espera o apoio da torcida para somar mais pontos. Ainda sem poder contar com os machucados Charles, Kássio e Elton, o técnico Toninho Cecílio mantém o time que bateu o Linense por 2 a 0 na rodada passada.