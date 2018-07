Muricy faz alerta e quer reação de André no Santos

SÃO PAULO - A bola está com André. O técnico do Santos, Muricy Ramalho, fez mais um alerta ao atacante após o jogo contra o São Bernardo, na estreia no Paulistão, e agora espera uma resposta em campo.

A paciência do treinador pode não durar muito. "Há um costume no futebol de pisar no jogador, jogá-lo para baixo em um momento desfavorável. Eu não faço isso. Eu tenho de respeitar o jogador e não desistir, mas ele sabe que não tem cadeira cativa", afirmou Muricy. "Enquanto estiver brigando e mostrando que quer, eu não desisto, mas isso depende dele."

A verdade é que hoje Muricy não tem um outro jogador de área para fazer sombra para André. Depois da saída de Bill, quem mais se aproxima das características do centroavante é Miralles.

As atuações do reserva no amistoso contra o Barueri e na estreia no Paulista, segundo o técnico, ameaçam André. "Quando o cara que está fora toma o seu lugar, é difícil recuperar. A gente vê o Miralles com carinho, mas tem de ter calma. Agora, é claro que o André tem de reagir", finalizou Muricy.