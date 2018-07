Muricy fecha treino do Fla antes de clássico que terá ao menos 26 mil no Pacaembu O técnico Muricy Ramalho fechou o treino do Flamengo neste sábado e escondeu a escalação para o duelo contra o Fluminense, domingo, às 16h, no estádio do Pacaembu, pela segunda rodada da Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca. Sem a presença da imprensa, ele comandou um trabalho tático entre titulares e reservas.