Muricy garante Ganso descansado hoje

Ganso está pronto para correr quilômetros e voltar a jogar como em Chiclayo, no Peru, quando fez gol, deu assistência e comandou o time na vitória por 3 a 1 sobre o Juan Aurich. Quem garante é Muricy Ramalho, que, além de treinador, é admirador do camisa 10 santista.

Uma das explicações dele para a derrota no clássico de domingo passado, no Morumbi, diante de um São Paulo reduzido a dez jogadores no segundo tempo, foi que Ganso estava cansado e não conseguiu jogar normalmente na sua nova função.

"Pelo que o Ganso está procurando para ele mesmo, tem de estar muito bem fisicamente para ir bem. Ganso voltou a jogar bem no Peru, mas, contra o São Paulo, sentiu o desgaste da maratona de jogos e da viagem, além do pouco tempo que teve para se recuperar", disse o treinador.

Muricy lembrou que, apesar de não estar bem fisicamente, foi Ganso que brigou pela bola no início do lance do segundo gol santista no clássico. "Agora, ele está descansado. Um dia a mais de repouso faz uma grande diferença."

Para o treinador, 2012 vai ser o ano da recuperação total de Ganso, mas não por acaso. O meia fez um trabalho de fortalecimento muscular na pré-temporada para não sofrer seguidos problemas físicos como nos dois anos anteriores. Ele voltou das férias com o último grupo, no dia 20 de janeiro, véspera da estreia do clube no Campeonato Paulista, com um time alternativo, contra o XV de Novembro, em Piracicaba.

Foram duas semanas de pré-temporada até o primeiro jogo, contra o Oeste, dia 2 de fevereiro, pela 4.ª rodada do Paulista. Já são dois meses de atividade, sem nenhuma contusão, dez jogos e dois gols - um pelo estadual e outro pela Libertadores.

Para voltar a ser o segundo jogador mais importante do Santos e da seleção brasileira, o primeiro passo de Ganso foi se concentrar apenas no futebol, deixando de lado os problemas com a cúpula santista.

Muricy deu a sua parcela de contribuição no campo, ao convencer Ganso a abandonar a postura de armador dos tempos românticos do futebol brasileiro, esperando a bola nos pés, e se tornar mais participativo. Agora, é comum Ganso voltar até a entrada da área para dar combate, como se fosse segundo volante.