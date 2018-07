Muricy imagina um Guarani empolgado pela ''mala branca''

Muricy Ramalho não usa de subterfúgios quando questionado sobre o que espera da partida deste domingo contra o Guarani. Para o comandante do Fluminense, sua equipe, que precisa apenas de uma vitória para levantar a taça de campeão brasileiro, enfrentará um adversário que estará 'turbinado' para arrancar pontos cruciais, mesmo com o rebaixamento para a Série B já consumado. Sem citar o nome do Corinthians, o treinador acredita que o time campineiro entrará em campo com uma expressiva 'mala branca' alvinegra a lhe aguardar em caso de empate. "Certamente eles virão com um incentivo econômico muito grande. Vão jogar fechadinhos, dispostos a nos atrapalhar."

O técnico tricolor, porém, não quis comentar as declarações do atacante Ronaldo, que se predispôs a fazer a oferta financeira aos jogadores bugrinos para impedir o título carioca. "O que um disse ou o outro disse eu não comento. Próxima pergunta", rebateu Muricy.

Com ou sem o 'bicho' alheio, certo é que ninguém nas Laranjeiras cogita a possibilidade de um tropeço contra o Guarani. Com o jogo derradeiro cada vez mais próximo, está difícil segurar o grito de campeão. Na sexta-feira, na sede do clube, depois da entrevista coletiva de Muricy, o vice-presidente de futebol, Alcides Antunes, se prontificou a conversar com a imprensa e tratou a conquista como favas contadas.

"Pode colocar na caderneta que vocês (da imprensa) tiveram participação nesse título. Estiveram do nosso lado durante toda a campanha", disse o cartola.