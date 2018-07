O técnico Muricy Ramalho acertou ontem sua contratação pelo Fluminense e será apresentado hoje. Sua estreia será na quinta-feira, contra o Grêmio, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A novela para a contratação se arrastava há uma semana, desde a saída do técnico Cuca. Já o Flamengo, que também tinha interesse em Muricy, deve efetivar o interino Rogério Lourenço.