Muricy já consegue dar equilíbrio ao time

O futebol do Santos nesta nova fase não enche os olhos, mas ganhou inegável consistência. Sob o comando de Muricy Ramalho, o time sofreu apenas dois gols em 5 partidas e está invicto. "Hoje o Santos não é um time que só ataca. Defendemos e atacamos", disse o treinador. "O time está mais consciente, mais tranquilo. Está chegando no ponto certo."

A ênfase de Muricy na necessidade de maior solidez defensiva ganhou apoio do elenco. Até o atacante Neymar parece não se importar em trocar o futebol ofensivo por vitórias. "Ganhamos só por 1 a 0, mas o que importa é a vitória e a classificação. É como se fosse por 10 a 0", afirmou Neymar. "O Santos está num belo momento. Estamos pegando o espírito do Muricy, que é o espírito de vitória."

Apesar do pouco tempo de Muricy à frente do Santos (o técnico chegou à equipe no início do mês), Léo diz que o estilo do técnico já pode ser sentido pelos jogadores. "Nosso time está melhor. Já é o olho do homem, a mão dele", afirmou o lateral, que ainda reforçou a qualidade do rival superado ontem na Vila. "A Ponte era o melhor adversário que enfrentamos, mais do que Cerro Porteño, Colo Colo... É uma equipe muito rápida."

O goleiro Rafael, que com grande defesa evitou que o atacante Renatinho marcasse para a Ponte Preta logo aos 4 minutos, elogiou o comportamento defensivo do time. "O Santos atacou quando precisava atacar; defendeu quando precisava se defender e fez o gol necessário para passar às semifinais." / COLABOROU BRUNO DEIRO

DEFESA SÓLIDA

2

gols em 5 jogos sob o comando de Muricy Ramalho sofreu a zaga santista, que ficou protegida com o uso de Arouca mais recuado