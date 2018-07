Muricy não dá folga a nenhum titular

A situação não chega a ser preocupante, mas, depois de duas derrotas seguidas, o Santos entra em campo para enfrentar o Bragantino hoje às 18h30, na Vila Belmiro, com a responsabilidade de ter de vencer para não se distanciar dos três primeiros na tabela.

Muricy Ramalho sentiu a importância de somar três pontos hoje e vai escalar o que tem de melhor, apesar de o time ter se desgastado no campo encharcado do Pacaembu na vitória por 2 a 0 contra os peruanos do Juan Aurich, quinta-feira à noite.

Para cada um dos dois resultados negativos, Muricy apresentou uma desculpa. Contra o Mogi, foi falta de entrosamento dos reservas, derrotados por 3 a 1. E no clássico, ganho pelo São Paulo (com 10 jogadores no segundo tempo) por 3 a 2, a sua explicação foi que os titulares não estavam recuperados da partida anterior, no Peru, três dias antes, e da longa viagem de volta.

Como o jogo de hoje é em casa e não haverá compromisso na Libertadores na próxima semana, nada justificaria a escalação de uma equipe alternativa. Agora, com a classificação bem encaminhada no torneio sul-americano, o time poderá se dedicar mais ao Paulistão. O Estadual tem peso especial porque, em caso de conquista do título, será o terceiro seguido, o que não acontece desde os anos de 1960.

Zagueiro em alta. Depois da ansiedade para começar a jogar e de algumas incertezas, Edu Dracena vive um momento diferente na carreira. É o vice-artilheiro do time, com cinco gols, atrás apenas de Neymar, que marcou 11 em 12 jogos. O começo do ano não poderia ter sido mais preocupante para o zagueiro. Ele estava machucado e o clube procurava um beque para contratar.

A estreia de Dracena na temporada foi apenas em 15 de fevereiro - derrota (2 a 1) contra o The Strongest em La Paz. Passados 10 jogos, a única mudança é a sua fase de artilheiro, mas a procura por reforço para a zaga continua.

"Quem sabe se chegar um novo zagueiro param de jogar em cima da defesa a culpa por tudo de errado que acontece", desabafou Dracena, antes da viagem para a Bolívia. Após a vitória diante do Juan Aurich, a sua reação já foi outra. "Agora o que eu mais quero é comemorar a vitória e só depois pensar no jogo contra o Bragantino", afirmou na quinta.

Experiente e vencedor, Dracena tem consciência da sua importância para o time. Antes do Mundial de Clubes, ano passado, ao gravar para a televisão uma curta mensagem falando da sua principal característica, ele sintetizou: "Gols decisivos".