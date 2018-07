Muricy no Flu? Algo surpreendente

E talvez Muricy, de sua parte, consiga, num esforço supremo, domar nossa dificuldade com os s finais das palavras e a aspereza dos nossos "erres" dobrados. Por um tempo talvez tudo ande bem.

Cuidado extra. O problema, porém, é que ele vai não só para o Rio, mas para o Fluminense. Comparado com o Tricolor carioca até clubes de gente polida e bem educada, como o São Paulo, por exemplo, parece um bando saído de algum reformatório. Não por acaso o Fluminense é chamado de pó de arroz. Por mais que existam várias explicações para as origens do apelido é inquestionável que contou muito o comportamento distante e aristocrático da torcida principalmente nos seus começos. Vi recentemente um filme mostrando o Fluminense dos anos vinte do século passado e suas instalações lembravam algum hotel sofisticado dos mais célebres locais turísticos da Europa. O clube mudou muito, é evidente, mas alguma coisa ficou. O Fluminense está mais para Parreira do que para Muricy. Ou mesmo mais para o fleumático, educado e prudente Ricardo Gomes, que aliás foi seu jogador, do que para Muricy. Mas parece que é para lá que ele vai com suas carrancas, suas risadas sarcásticas e suas respostas atravessadas. É possível que tenha sucesso, como teve Mário Travaglini em tempos distantes. Veremos.

Já soube, no entanto, das primeiras reações à sua chegada. Para um grupo de torcedores do Flu denominado NIT, Núcleo de Inteligência Tricolor, ele não parece ser de modo nenhum uma unanimidade. Para esse grupo, que mescla sarcasmo, esnobismo e bom humor, e que, portanto, é um legítimo representante das tradições do clube, Muricy não é exatamente uma boa escolha. O Núcleo de Inteligência Tricolor parece apenas uma brincadeira de torcedores instruídos e bem colocados na vida, mas não é. Influi muito no clube.

Decepção. E um amigo me confidenciou que uma das mulheres do NIT já lhe manifestou sua decepção pela provável contratação desse "mal-educado treinador" e, para não ouvir "palavrões e expressões grosseiras", já se propôs a não assistir a uma única partida em que Muricy estivesse presente no banco do Fluminense.

Bem, o ex-treinador do São Paulo e do Palmeiras deve saber muito bem disso. Boa sorte. Gosto bastante do Muricy, sou seu admirador incondicional. Ele é coisa nossa, um dos últimos representantes dos boleiros saídos da nossa várzea, um dos últimos grandes jogadores que nasceram aqui na cidade de São Paulo. Fora daqui parece sempre meio deslocado, alguém separado de sua casa.