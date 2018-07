Muricy pede atenção a árbitros e bastidores Muricy Ramalho é especialista em pontos corridos. O técnico do Fluminense sabe bem que o formato privilegia o time mais regular e tende a diluir erros de arbitragem. Mesmo assim, disse que ficará atento ao desenrolar das três rodadas finais e pediu atenção também da diretoria para os bastidores. "De muitos anos para cá não acredito mais (em armação). É difícil falar coisas que a gente não sabe. Mas com certeza os bastidores contam muito e o Fluminense precisa ficar mais esperto. Já nos prejudicaram muito tirando o Maracanã. Isso me soou estranho."