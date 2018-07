Muricy pressiona por Alex Silva e Zé Roberto

SANTOS - O zagueiro Alex Silva e o meia Zé Roberto são as prioridades da diretoria do Santos. Além de ter sido um dos titulares mais importantes do São Paulo então dirigido por Muricy, o defensor se destaca nas bolas altas, jogada na qual o treinador busca mais eficiência, tanto no ataque quanto na defesa. Edu Dracena e Durval medem 1,84 metro de altura, enquanto Alex Silva tem 1,92 metro e viria para ser titular.

A chegada do zagueiro pode ser dificultada pelo Hamburgo. O clube alemão exige 4 milhões (R$ 9,2 milhões) por sua parte nos direitos do jogador - a outra pertence ao Iraty (PR) - e o Santos está sem dinheiro.

O acerto de Renato (volante que fez parte do time de 2002) com o Botafogo forçou o Santos a centralizar esforços em Zé Roberto, considerado substituto ideal para Paulo Henrique Ganso, que deve ir para a Europa na janela do meio do ano.

Os pedidos de Muricy não param por aí. Em recente reunião com a diretoria, o treinador explicou que se o clube não acelerar o ritmo de contratações vai ser figurante no Campeonato Brasileiro. Ele pediu também o volante Fernando Bob, do Fluminense, e mais um atacante.

"Além dos três jogadores que estão de saída (Maikon Leite, Keirrison e Zé Eduardo), vamos ficar sem os três da Copa América (Neymar, Ganso e Elano) e os dois que vão disputar o Mundial Sub-20 (Danilo e Alex Sandro) em oito ou nove rodadas", afirmou. "O Brasileiro é difícil e não tem como recuperar esses pontos depois."

Além disso, o Santos está disposto a aceitar a proposta de 6 milhões (R$ 14 milhões) do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por Alan Patrick. Também há sondagens do Benfica, de Portugal, por Danilo.

Libertadores. O Peñarol bateu o Velez Sarsfield por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Montevidéu. O gol foi de Darío Rodríguez, no primeiro tempo. Na próxima semana, o time uruguaio vai à Argentina para o jogo da volta da semifinal.

