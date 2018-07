Muricy quer mais três contratações

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

Muricy Ramalho ainda quer mais três reforços para fechar o elenco do primeiro semestre do Santos: um atacante para o lugar que seria de Nenê (acertou com o Al Gharafa, do Catar), um zagueiro e mais um lateral-direito.

Meia-atacante formado nas categorias de base do Grêmio e que atualmente é jogador do Rubin Kazan, da Rússia, Carlos Eduardo passou a ser prioridade. Muricy Ramalho chegou a conversar com o jogador na semana passada. "Ele me disse que tem algumas propostas, mas quer jogar no Santos", disse. Para a lateral-direita o preferido é Nei, que deixou o Inter.

Ontem, o Santos goleou o Guarani de Divinópolis (MG) por 5 a 0, em jogo-treino no CT. Muricy escalou Neymar, Miralles e André no ataque.