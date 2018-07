Muricy quer Montillo ao seu estilo Montillo vai jogar solto do meio para frente, mais perto de Neymar e sem a obrigação de marcar a saída do volante adversário. Era assim que Muricy Ramalho jogava no São Paulo na década de 70. E é assim que o treinador santista quer ver o jogador argentino em ação, já na partida de amanhã à noite, contra a Ponte Preta, em Campinas.