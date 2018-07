Muricy quer que Neymar vire garçom

Foi assim que Neymar atuou contra o Mogi Mirim e, embora não tenha feito gol, deu a assistência para o de Cícero, o primeiro no empate por 2 a 2.

"Não sei se o Felipão orientou o Neymar nesse sentido, mas converso com ele para que volte um pouco mais, porque assim atrai a marcação, pode participar da articulação e fazer jogadas geniais como aquela que fez no lance do gol do Oscar contra a Itália", disse o treinador, referindo-se ao lance em que ele partiu do campo do Brasil com a bola dominada, atraiu a marcação e quando chegou à entrada da área fez o passe que deixou o meia livre para marcar.

O que mais animou Muricy foi que, mesmo sem ter feito uma grande partida, Neymar, atuando um pouco mais atrás, fez com que o Santos tivesse mais tempo a bola contra um adversário bem montado como o Mogi Mirim.

É dessa forma que o técnico quer ver o Santos jogando daqui em diante, principalmente a partir das quartas de final do Campeonato Paulista.

A defesa preocupa. Agora Muricy vai tentar consertar os erros defensivos - o time já tomou 18 gols, média de 1,2 por jogo. E, para complicar a situação, o setor estará desfalcado hoje. O treinador vai escalar o zagueiro Neto no lugar de Edu Dracena, que está desgastado, e Guilherme Santos na vaga de Léo, que não tem condições de jogo por causa de uma pancada no pé esquerdo que levou contra o Mogi. /S.F.