Muricy quer reforços para o Brasileiro

De olho no Campeonato Brasileiro, Muricy Ramalho já pensa em novas contratações para qualificar o elenco do Santos. Foi o que r afirmou após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Sorocaba, domingo, na contramão do pensamento da diretoria - que deseja aproveitar jogadores formados na base.

Conselheiros contrários a Muricy alegam que o treinador ainda nem conseguiu montar o time ideal e aproveitar todos os reforços que recebeu para 2013.

"Considero normal o treinador pleitear reforços para melhorar o grupo, mas além das boas contratações que o clube fez a base do time Sub-20 tem atletas de qualidade. E Muricy vem utilizando com sabedoria esses garotos ", analisou o presidente em exercício Odílio Rodrigues.