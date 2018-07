Muricy reclama do mau futebol das duas equipes

Embora tenha demonstrado durante a partida sua insatisfação com erros de marcação e de posicionamento do time, Muricy disse que não poderia cobrar mais de seus atletas, por causa do desentrosamento.

"Eles não jogam juntos nunca. Isso a gente desculpa, problemas de posicionamento, essas coisas. Não é fácil nessas condições jogar fora de casa, contra um time que vinha em busca de uma afirmação diante de sua torcida. Mas o que não se perdoa é o mau futebol"", analisou o treinador santista.

Muricy pregou com ênfase que o Santos jogue no ataque quarta-feira, em busca de uma vitória sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, para chegar à final da Libertadores. O time tem a vantagem do empate (venceu no Pacaembu por 1 a 0), mas Muricy nem quer que se fale nisso. "Tem que impor nosso estilo, não pode ir pra lá e se fechar.""