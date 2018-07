Muricy tenta adiar de novo clássico com o líder Muricy Ramalho vai exigir outro adiamento do jogo do Santos contra o Corinthians, marcado para 10 de agosto, se Mano Menezes convocar Neymar, Paulo Henrique Ganso e Elano, segunda-feira, para o amistoso do Brasil contra a Alemanha, no mesmo dia, em Stuttgart. A partida já foi adiada uma vez - seria em 19 de junho -, pois na época o Santos estava disputando a decisão da Libertadores com o Peñarol.