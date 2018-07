Muricy terá estrelas depois da nova folga

SANTOS - O Santos para mais 11 dias, com a remarcação do seu jogo contra o Grêmio do próximo domingo para o dia 5 de outubro. Na volta, diante do Flamengo, quarta-feira da semana que vem, o técnico Muricy Ramalho terá sobra de jogadores de talento.

Além de Neymar, Paulo Henrique Ganso e Elano, que retornam da seleção brasileira, o treinador contará com os recém-contratados Henrique (Cruzeiro), Ibson (Spartak de Moscou) e Alan Kardec (Benfica).

Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Ibson, Elano e Ganso; Neymar e Borges ou Alan Kardec deverá ser o time para iniciar a reação sonhada pelo técnico rumo ao título do Brasileiro. Os ausentes serão Henrique, que se recupera de fratura no punho direito e só deve ser liberado para jogar na segunda quinzena de agosto, e Danilo.

O meia, autor do primeiro gol contra o Atlético-MG e destaque santista na Libertadores, talvez tenha disputado o seu último jogo pelo time no sábado.

Ele voltou à seleção sub-20, que se prepara na Granja Comary para disputar o Mundial, entre os dias 29 deste mês e 20 de agosto, na Colômbia, e depois deve seguir direto para a Europa.

Além da oferta de 10 milhões (cerca de R$ 22 milhões) do Benfica, a DIS (grupo de investidores), que detém 37,5% dos direitos econômicos do jogador e pode vendê-lo a qualquer momento, teria recebido outra proposta de 12 milhões (R$ 25 milhões) de outro clube europeu.