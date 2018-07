Muricy vai ter de se contentar com a garotada do Santos

Bem que o técnico Muricy Ramalho gostaria de receber "reforços de peso'' para fortalecer o Santos. É que mesmo que o time ganhe novamente a Libertadores, não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Dificilmente, porém, o treinador será atendido. Muricy vai ter de se contentar com atletas da base e jogadores medianos.

O dinheiro anda curto no Santos. Para manter Neymar e pagar a dívida com a família do ex-presidente Marcelo Teixeira, a despesa mensal do clube aumentou em quase R$ 2 milhões. Com isso, está sem condições de atender às exigências salariais dos jogadores pretendidos, com o zagueiro Alex Silva e Juan - no sábado, ao confirmar a desistência de contratar o lateral-esquerdo, o presidente Luis Alvaro sugeriu que Muricy dê novas oportunidades para o garoto Emerson Palmieri, de 17 anos.

Muricy, ao perceber que rivais como São Paulo, Corinthians e Fluminense contrataram reforços, suspendeu as férias para se reunir com os dirigentes e mostrar a importância de qualificar ainda mais o elenco. Mas não vai ser possível.

Depois de conseguir o empréstimo gratuito do lateral-direito uruguaio Fucille, que estava no Porto e deve se apresentar até sexta-feira, os dirigentes não fecharam mais nenhuma negociação. A expectativa, agora, é de que o Primavera, de Indaiatuba (SP), registre o lateral-esquerdo Gerson Magrão para colocá-lo na vitrine santista, também de graça.

"Só falta vencer a burocracia para assinar com o jogador'', disse, ontem, o vice-presidente Odílio Rodrigues. Gerson Magrão abandonou o Dínamo de Kiev (Ucrânia), sob a alegação de atraso no salário, em agosto do ano passado, e aguarda a decisão da Fifa sobre o impasse. Para evitar o risco de complicações, o Santos prefere que o jogador assine com o Primavera para depois se transferir para a Vila.

Ganso. Luis Alvaro deixou novamente no ar ontem a possibilidade de o meia Paulo Henrique Ganso sair da Vila Belmiro, ao dizer que não vai segurar jogador insatisfeito. "A história da transferência do Ganso para o Corinthians (no meio do ano passado) foi conversa fiada. Se o jogador quiser sair, basta que surja uma proposta e que sejam ressalvados os interesses do Santos."

Ele, no entanto, garantiu que nos últimos meses o clube não recebeu nem mesmo sondagem de possíveis interessados na contratação de Ganso. "A única sondagem que recebi foi do Leonardo (atual dirigente do Paris Saint-Germain, da França), no meio do ano passado, quando estive em Paris. Ele aceitava pagar 30 milhões (cerca de R$ 68,2 milhões), mas queria levar o jogador (na época para a Inter de Milão) em agosto e Ganso só aceitava sair em janeiro porque queria disputar o Mundial'', revelou o presidente.

Luis Álvaro, no entanto, também elogiou o jogador: "Paulo Henrique sofreu ao longo da temporada passada o reflexo da contusão (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) de 2010. Mesmo assim, ele foi importante para a conquista da Taça Libertadores e em alguns jogos do Brasileiro''.

Depois de ter causado enorme confusão durante o Mundial do Japão, ao revelar a venda à DIS dos 10% dos direitos que lhe pertenciam (hoje a empresa possui 55%), Ganso silenciou e tão cedo não deverá ser escalado pelo clube para dar entrevista.