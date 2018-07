Muricy vai usar titulares contra o Braga para não correr riscos

Muricy Ramalho mudou a estratégia. Se antes dos clássicos contra os grandes Corinthians (Vila Belmiro) e São Paulo (Morumbi) o treinador cogitou a escalação de time misto, em razão do desgaste dos jogadores por causa da disputa simultânea da Libertadores e do Campeonato Paulista, agora, para enfrentar o apenas médio Bragantino amanhã à noite, antecipou que vai usar a força máxima. Mudança, só se algum jogador tiver problema físico ou correr risco de lesão muscular, com base em resultados de exames.

Isso porque alguns jogadores saíram da partida com o Juan Aurich desgastados nem tanto pela chuva ou pelo esforço para vencer. Mas por causa da violência dos peruanos. Neymar, como sempre, foi o mais caçado.

"Se eu não tivesse pulado umas cinco vezes hoje (anteontem), com certeza estaria no hospital'', reclamou o craque, admitindo ainda que precisou dar uma "pipocada" ao fugir de entradas mais bruscas, evitando assim o risco de sofrer uma lesão grave.

Neymar, porém, deve jogar amanhã. Tanto que, ontem, apresentou a chuteira que vai usar contra o Bragantino.

A razão de Muricy optar pelo uso dos titulares é que a situação do time na classificação do Estadual - quarto colocado, atrás de Palmeiras, São Paulo e Corinthians e pressionado por Mogi Mirim, Guarani e Ponte Preta - exige atenção para não pôr em risco as vantagens nas fases decisivas. "Quem estiver em condições vai jogar'', disse o treinador.

Ontem, os jogadores que atuaram na vitória por 2 a 0 contra o Juan Aurich, quinta-feira à noite, receberam folga. Mas amanhã todos estarão em campo. Outra explicação é que na última vez que Muricy escalou a equipe com reservas e jogadores promovidos da base, o resultado foi derrota por 3 a 1 contra o Mogi Mirim. E outro resultado negativo, ainda mais em casa, seria um perigo para a classificação.

Com base nos problemas físicos de importantes titulares que tiraram o sono do treinador no ano passado, o planejamento da comissão técnica para 2012 privilegiou a preparação forte para que o grupo atinja o ápice nas finais da Libertadores. Os treinos entre um jogo e outro são apenas de manutenção e de fundamentos. A nova realidade é mais descanso e menos trabalho. A concentração também foi reduzida pela metade para que os jogadores sintam menos a rotina.

Reforços. O Santos está no mercado à procura de negócios de ocasião para atender os três últimos pedidos de reforços feitos por Muricy: um lateral-direito, um zagueiro e um atacante devem chegar para o Brasileiro.

Um dos pretendidos é o zagueiro Neto, do Guarani. A ideia é contratá-lo por empréstimo, sem ônus, em troca de sua valorização. "Vamos precisar de elenco para o segundo semestre, porque com certeza perderemos jogadores. Não podemos repetir o erro do ano passado. Saíram sete jogadores e ficamos sem time. Neste ano vai ser diferente, porque queremos ganhar o Brasileiro'', afirmou Muricy.