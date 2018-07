Muricy vibra com boa fase dos meias O Santos tem sobra de bons jogadores no meio de campo e ainda promete mais. Os dois últimos a chegar foram Gerson Magrão, que prefere atuar como volante a ser lateral-esquerdo, e Bernardo. E ainda se fala na contratação de mais um armador. No momento, o técnico Muricy Ramalho tem dois titulares absolutos - Arouca e Ganso - e várias opções para armar o setor, tanto ofensiva quanto defensivamente.