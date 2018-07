Muricy volta a pôr em campo o Santos 'B' contra o Linense no Paulistão

SANTOS - Muricy Ramalho vai dar folga aos titulares, que viajam para a Bolívia amanhã, e volta a escalar o Santos B para enfrentar o Linense, hoje às 19h30, no Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Nem mesmo Juan, contratado por empréstimo do São Paulo no começo da semana e que ainda não disputou nenhuma partida oficial em 2012, vai atuar.

Depois do show de Neymar na goleada por 4 a 1 contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, quinta-feira, o treinador tem o time pronto para a estreia na Taça Libertadores da América, quarta-feira, nos 3.600 metros de altitude de La Paz, contra The Strongest, e prefere não correr o risco de perder algum jogador por contusão.

A decisão de preservar o time principal no jogo de hoje já estava tomada antes da partida em Presidente Prudente. Mas com a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, Muricy mudou de ideia e pensou em armar um mistão, com as presenças de Elano, Henrique e mais alguns titulares que ainda não estão condicionados.

Após a vitória em Ribeirão Preto e a volta do time ao bloco intermediário da classificação no Estadual, o treinador não vê mais necessidade de expor os craques. Ao contrário, Muricy vai usar o jogo para manter reservas importantes como o zagueiro Bruno Rodrigo e os atacantes Alan Kardec e Rentería em ritmo de competição e prontos para entrar e manter o bom nível do time titular.

Além disso, Muricy aproveita partidas contra adversários mais fracos para dar confiança aos garotos Paulo Henrique (lateral-esquerdo), Vinicius (zagueiro), Anderson Carvalho (volante), Felipe Anderson (meia) e Dimba (atacante), que ainda estão em formação.

Rafael não será poupado por Muricy. No twitter, o goleiro garantiu: "Só para esclarecer: eu irei para o jogo normalmente amanhã (hoje). Vai pra cima deles, Santos!", escreveu ele.

CONTRA O INTER

E mesmo em caso de tropeço do time B, a classificação entre os oito primeiros que vão disputar a próxima fase do Paulista não deve ficar ameaçada porque após atuar na Bolívia o Santos só voltará a jogar pela Libertadores no dia 8 de março, diante do Internacional. Esse jogo está previsto para a Vila Belmiro, que ainda não foi utilizada neste ano em razão do plantio de nova grama. O estádio será reaberto em 4 de março para o clássico contra o Corinthians.

Por ter sido o último time brasileiro a entrar em férias em 2011, no dia 20 de dezembro, ao retornar do Mundial do Japão, após a derrota por 4 a 0 para o Barcelona, os santistas também foram os últimos a iniciar a pré-temporada e por isso, nas três primeiras rodadas, Muricy não pôde usar a força máxima.

O Santos foi o time que mais viajou nas seis primeiras rodadas do Estadual, por ter de mandar seus jogos fora de casa, em São Caetano (contra o XV), Barueri (diante do Oeste) e Presidente Prudente (frente ao Palmeiras). Ao todo a equipe jogou em seis cidades diferentes.

KARDEC

Mas, mesmo com os reservas e como visitante, o Santos fez bonito, empatando por 1 a 1 com o XV de Piracicaba e com o Paulista, além de derrotar o Ituano por 2 a 1, em São Caetano, como mandante. Os quatro gols da temporada marcados por Alan Kardec o credenciaram como opção para formar a dupla de ataque com Neymar, se Borges demorar a entrar em forma.

A diretoria santista tem só até amanhã para inscrever algum jogador na Libertadores. A última investida foi tentar trazer o zagueiro Alex Silva, do Flamengo, que pediu uma compensação financeira pelo empréstimo. O negócio, então, não saiu.

SANTOS - Aranha; Pará, Bruno Rodrigo, Vinícius; Paulo Henrique, Anderson Carvalho, Ibson, Felipe Anderson; Alan Kardec, Dimba e Renteria. Técnico: Muricy Ramalho.

LINENSE - Douglas; Fabão, Pablo, Anderson Luís, Diego Macedo (Andrade); Elias, Makelelê, Éder, Tarracha; Chimba e Lenilson. Técnico: Pintado.

Árbitro -Marcelo Ribeiro de Souza

Local - 1° de Maio, em São Bernardo do Campo

Horário - 19h30 (Brasília)

Transmissão - Rádio Estadão ESPN e SporTV