Murilo e Fabiana Murer recebem os prêmios de melhores atletas de 2010

O jogador de vôlei, Murilo Endres, e Fabiana Murer, do salto com vara, foram considerados os melhores atletas de 2010 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que anunciou os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico nesta segunda-feira em evento no Rio de Janeiro.

Murilo não apenas conquistou todos os títulos que disputou pelo Seleção Brasileira de vôlei em 2010, como foi considerado o melhor jogador na Liga Mundial (em Córdoba, Argentina) e na conquista do tricampeonato Mundial, em Roma (ITA).

Fabiana Murer também subiu ao pódio em todos os campeonatos que disputou este ano. Além da conquista da Liga Diamante de atletismo, ela ganhou a medalha de ouro no Mundial Indoor em Doha, no Catar, batendo a recordista mundial Yelena Isinbayeva, da Rússia.