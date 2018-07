Murilo e Fabiana Murer são eleitos os melhores de 2010

Murilo desbancou Cesar Cielo, vencedor do prêmio nas últimas duas edições, e o judoca Leandro Guilheiro, finalistas deste ano. O atleta de 2010 se destacou ao comandar a seleção brasileira nas conquistas da Liga Mundial e do Mundial da Itália. A campanha da equipe rendeu também o prêmio de melhor técnico coletivo a Bernardinho.

"Gostaria de agradecer as pessoas que votaram. Fiquei muito feliz com a indicação. Nem sonhava que poderia receber esse prêmio e fazer esse discurso. Quero dividi-lo com os meus companheiros de seleção e de clube (Sesi). Gostaria de dedicar esse prêmio a minha esposa Jaqueline, que não está aqui no momento porque está jogando no Catar", declarou Murilo, ao receber a premiação.

Fabiana Murer, por sua vez, precisou superar a nadadora Ana Marcela Cunha, especialista em maratonas aquáticas, e a dupla de vôlei de praia Juliana e Larissa para ficar com o prêmio. Em 2010, Murer se sagrou campeã mundial indoor no salto com vara e faturou o título da Diamond League. Assim como aconteceu no masculino, a saltadora fez uma "dobradinha" com seu treinador Elson Miranda, eleito o melhor técnico individual do ano.

"Estou muito contente com esse prêmio. Acho que todas as indicadas estão de parabéns. Tivemos todas um ano maravilhoso. Sabemos como é duro ser atleta, como é sacrificante. Agradeço muito aos meus patrocinadores, ao meu clube, à confederação brasileira e ao meu técnico", afirmou Murer.

Murilo e Fabiana também foram premiados em suas categorias, entre as 47 modalidades olímpicas e pan-americanas avaliadas pelo COB (confira a lista abaixo). Os nadadores Daniel Dias e Edênia Garcia foram escolhidos os melhores atletas paraolímpicos de 2010, enquanto Rômulo Lazzaretti o melhor técnico, no ciclismo.

O evento, que também contou com show musicais de Gabriel o Pensador e Tony Garrido, teve homenagens ao presidente Lula, ao governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ao prefeito Eduardo Paes e ao ministro do Esporte, Orlando Silva, confirmado no cargo nesta segunda para o governo da presidente eleita Dilma Roussef.

Perto de deixar o Palácio do Planalto, Lula recebeu elogios do presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. "Você está intimamente ligado ao futuro do esporte. O que você fez pelo Brasil, ultrapassou qualquer fronteira. O senhor continuará conosco, pois você é intimamente ligado a todos nós. Você é o presidente que mais fez pelo esporte", exaltou.

Lula agradeceu aos elogios e voltou a enaltecer a escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. "Estamos comemorando a vitória do profissionalismo. Jogamos fora o complexo de vira-lata que Nelson Rodrigues tanto dizia que nós tínhamos. Resolvemos ser cidadãos e cidadãs com o direito de fazer a Olimpíada no Brasil", disse o presidente.

O ex-pugilista Eder Jofre, que comemorou em 2010 os 50 anos do seu título mundial, também foi homenageado no evento, com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva. "Vocês não calculam a alegria, a satisfação que eu tenho como brasileiro de receber esse prêmio de todos vocês. Meu Deus, eu não encontro palavras para agradecer essa homenagem. Muito obrigado a todos", afirmou Jofre, em lágrimas. Também foram lembrados no evento os melhores atletas escolares e universitários deste ano.

Confira a lista dos premiados:

Canoagem Slalom: Silvia Gnadt

Triatlo: Reinaldo Colucci

Karatê: Douglas Brose

Squash: Rafael Alarcon

Saltos Ornamentais: César Castro

Esgrima: Cleia Guilhon

Ginástica Artística: Jade Barbosa

Vôlei de Praia: Juliana e Larissa

Ciclismo Estrada: Rafael de Matos Andriato

Badminton: Daniel Paiola

Hipismo Adestramento: Luiza Almeida

Boliche: Roberta Rodrigues

Maratona Aquática: Ana Marcela Cunha

Ciclismo Moutain Bike: Rubens Donizete de Valeriano

Levantamento de Peso: Fernando Reis

Esqui Aquático: Marcelo Giardi

Judô: Mayra Aguiar

Desportos no Gelo: Fabiana Alves dos Santos

Patinação Artística: Juliana Almeida

Remo: Fabiana Beltrame

Atletismo: Fabiana Murer

Pentatlo Moderno: Yane Marques

Tiro com Arco: Bernardo Oliveira

Luta: Joice Silva

Ginástica Trampolim: Daienne Lima

Tênis de Mesa: Gustavo Tsuboi

Vela: Bruno Prada e Robert Scheidt (Classe Star)

Vôlei: Seleção adulta masculina de vôlei

Canoagem Velocidade: Nivalter Santos

Basquete: Tiago Spliter

Ciclismo BMX: Mayara Perez

Ciclismo Pista: Janildes Fernandes

Desportos na Neve: Mirlene Picin

Futebol: Paulo Henrique "Ganso"

Futsal: Alessandro Rosa Vieira (Falcão)

Handebol: Alexandra Nascimento

Hipismo Saltos: Rodrigo Pessoa

Natação: Cesar Cielo

Tênis: Thomaz Bellucci

Hipismo CCE: Ruy Fonseca

Natação Sincronizada: Equipe de natação sincronizada

Pólo Aquático: Luiza Carvalho

Tiro Esportivo: Felipe Wu

Hóquei sobre Grama: Daniel Tatara

Boxe: Roseli Feitosa

Ginástica Rítmica: Angélica Kvieczynski

Taekwondo: Marcio Wenceslau