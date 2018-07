Muro dos dois lados de curva preocupam pilotos

O mundo ultraprofissional da Fórmula 1 por vezes surpreende os protagonistas do espetáculo. É o caso da homologação do circuito de Yeongam, pela FIA, há apenas alguns dias antes da estreia da Coreia do Sul, amanhã, no calendário. A possibilidade de algo bastante errado ocorrer era grande. E foi o que aconteceu. Ontem, para quem assistiu aos treinos foi possível verificar o equívoco conceitual do trecho final do belo traçado coreano, onde os promotores não mediram esforços para sua realização.

Herman Tilke, o arquiteto do projeto, desenhou a última curva para ser contornada na velocidade média de 250 km/h, desafiadora, mas instalou muro dos dois lados como num circuito de rua. E na saída da curva, como lembrou Felipe Massa, o muro localiza-se frontalmente à passagem dos carros. O pior é que a curva é cega, ou seja, o piloto inicia o seu contorno e não vê o que está poucos metros à sua frente, por causa da disposição dos muros. O pior: Tilke concebeu a entrada dos boxes na sua seção final, onde os pilotos têm de reduzir muito a velocidade.

A reclamação foi geral: "Se você está bem atrás de um carro e ele for para os boxes será bem perigoso", afirma Sebastian Vettel, da Red Bull. "É de dar medo", definiu o atual campeão do mundo, Jenson Button, da McLaren. "Temos de discutir o problema e encontrar uma solução", falou o inglês. Para a próxima temporada, é muito provável que Charlie Whiting, diretor de segurança da FIA, oriente modificações importantes no trecho, mas a dois dias da prova não é possível.

As dependências do autódromo de Yeongam receberam elogios de todos, apesar de pequenas obras estarem em curso, ainda. Ao lado de circuitos como os de Istambul, Sepang, Xangai, Bahrein, Silverstone e Abu Dabi formam supercenários para a F-1. Agora, o que poucos entendem é como um projeto quase sem limite de gastos e restrições de qualquer natureza pode expor os pilotos a riscos tão elevados.