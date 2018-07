Murray bate Federer e faz final contra Djokovic No 3.º encontro do ano, Andy Murray levou a melhor. O campeão olímpico e do US Open derrotou o número 1 por 6/4 e 6/1 e busca o tri em Xangai contra Djokovic, que venceu Tomas Berdych por 6/3 e 6/4.