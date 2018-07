Murray sofre, mas está na semifinal em Miami O escocês Andy Murray (foto) teve de suar muito para vencer o sérvio Janko Tipsarevic e garantir vaga nas semifinais do Masters 1000 de Miami. O número 4 do mundo ganhou por 2 sets a 1, 4/6, 6/3 e 6/4. No feminino, Venus Williams foi eliminada pela polonesa Agnieszka Radwanska: 6/4 e 6/1.