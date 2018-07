Murray tem dificuldades, mas bate Almagro e fará semifinal contra Berdych em Doha

O número 1 do mundo do ranking do tênis, Andy Murray, da Grã-Bretanha, venceu o espanhol Nicolas Almagro, 44.º do ranking, por 2 sets a 0 e avançou às semifinais do Torneio de Doha, ATP 250 disputado em quadras rápidas no Catar. Assim como na última quarta, o escocês precisou de dois longos sets para sair com a vitória, que acabou com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5.

Em uma incrível série invicta de 27 partidas, Murray está próximo de igualar as sequências de José Luis Clerc (28) e Pete Sampras (29). Na próxima fase da competição, o britânico vai encarar o checo Tomas Berdych, que superou o francês Jo-Wilfried Tsonga por 7/5 e 6/3, também nesta quinta-feira. Esta foi a oitava vitória do checo em 11 jogos contra o rival.

Do outro lado da chave, Fernando Verdasco encara o Novak Djokovic também por uma vaga na decisão. Horas mais cedo, o espanhol superou o croata Ivo Karlovic, enquanto o sérvio eliminou o checo Radek Stepanek nas quartas de final.

Na partida desta quinta, Murray foi surpreendido logo no primeiro game e levou uma quebra sem pontuar após três erros consecutivos. Almagro se manteve bem e só foi quebrado em 4/4. Os dois tenistas seguiram confirmando os serviços e, no tie-break, o líder do ranking mostrou superioridade, abriu 4/0 e conseguiu finalizar a parcial com mais tranquilidade do que teve no início.

Já no segundo set, Murray conseguiu uma quebra logo no começo, mas cedeu o empate ao espanhol. Quando o placar marcava 5/5, um game de oito minutos acabou com quebra do britânico com um bonito lob. Assim, bastou a confirmação do serviço para determinar a quinta vitória do número 1 sobre Almagro em seis partidas disputadas entre os dois.