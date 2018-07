Murtosa critica arbitragem após empate em Catanduva

"Antes do pênalti do Leandro Amaro, teve uma falta no Pedro Carmona, que o bandeirinha sinalizou e ele não deu. E também teve um pênalti no Maikon Leite", criticou Murtosa, que ainda reclamou do fato de a Federação Paulista de Futebol ter escalado um juiz sem grande experiência para dirigir mais um confronto do Palmeiras na competição estadual.

"Esta é a segunda vez que tem um novato apitando jogo nosso fora de casa. Poderiam colocar esses novatos para trabalhar nos jogos dos outros grandes também", acrescentou.

Murtosa, porém, reconheceu que o desempenho do time do Palmeiras não foi dos melhores diante do Catanduvense. "Não foi um jogo bonito, mas pelo que criamos podíamos ter ganhado", afirmou, para depois reforçar: "Temos de ser realistas, quando saímos, precisamos do resultado positivo. Pela grandeza do Palmeiras, deveríamos ter saído vitoriosos".