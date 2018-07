Murtosa reclama do resultado e da arbitragem após empate do Palmeiras

SÃO PAULO - O auxiliar Flávio Murtosa não gostou nada do empate do Palmeiras em Catanduva e, adotando um estilo bastante conhecido do técnico Luiz Felipe Scolari, deixou o campo reclamando da arbitragem de Luiz Vanderlei Martinucho.

"Antes do pênalti do Leandro Amaro teve uma falta no Pedro Carmona, que o bandeirinha sinalizou e ele (juiz) não deu. E também teve um pênalti no Maikon Leite", esbravejou Murtosa.

Esta não foi a única reclamação de Murtosa, que prosseguiu. "Esta é a 2ª vez que tem um novato apitando jogo nosso fora de casa. Poderiam colocar esses novatos para trabalhar nos jogos dos outros grandes também."

Em seu último jogo à beira do campo (Felipão já cumpriu as três partidas de suspensão), Murtosa admitiu que o Palmeiras não jogou bem, mas que deveria ter voltado para São Paulo com os três pontos.

"Não foi um jogo bonito, mas pelo o que criamos podíamos ter ganhado", contou. "Temos de ser realistas, quando saímos precisamos do resultado positivo. Pela grandeza do Palmeiras deveríamos ter saído vitorioso", declarou o auxiliar.