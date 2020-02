Museu do Futebol recebe seletiva para Campeonato Brasileiro de PES

O Museu do Futebol será palco de uma seletiva para o Campeonato Brasileiro de PES, organizado pela Confederação Brasileiro Futebol Digital e Virtual (CBFDV), e da Copa Paulista Feras do PES. Os eventos ocorrem neste fim de semana. Ao todo, 128 jogadores vão participar das duas competições. PES significa Pro Evolution Soccer. Trata-se de uma série de games de futebol.

No sábado, apenas jogadores de São Paulo poderão disputar a seletiva. O vencedor garante vaga no Campeonato Brasileiro com passagens e hospedagens pagas. A competição será realizada em agosto, no Vídeo Game Show de Brasília.

"Espero um campeonato muito disputado com os melhores jogadores de São Paulo", diz Thiago Avaré, atual campeão do e-Brasileirão pelo São Paulo. O time do Morumbi e algumas outras bandeiras fortes do futebol brasileiro já montaram seu setor de e-games. "Estou muito confiante para conseguir o título e sair com a vaga assegurada. Esse é o quarto campeonato que estou disputando no Pacaembu e é sempre um prazer estar lá". Thiago conta ainda que as histórias retratadas no Museu do Futebol ajudam a estimular os jogadores e "também gravar a nossa história nesse local histórico".

Depois de conquistar o e-Brasileirão, considerado um dos campeonatos mais difíceis do mundo, Thiago começa a temporada de 2020 focado em participar de outras competições para aumentar o seu número de vitórias e, consequentemente, sua renda. "Hoje vivo do futebol digital, deixei meu emprego de técnico em segurança eletrônica há oito meses e minha renda vem de premiações. Ainda busco mais apoio e patrocínios".

SALÁRIO

No domingo, a Copa Paulista Feras do PES vai reunir também representantes de Sergipe, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Além de Thiago, outros dois campeões brasileiros participarão das disputas: Alan Leal e Juninho Aguiar. O primeiro lugar recebe um troféu e R$ 1.200. O segundo colocado leva para casa R$ 250 e o terceiro garante R$ 200. O salário de um jogador de game varia de R$ 3 mil a R$ 15 mil, dependendo das vitórias, premiações e patrocinadores. A fama pode aumentar esse rendimento.

Ao todo, serão oito TVs espalhadas pelo museu para a realização do campeonato com 64 jogadores em cada dia. "Temos uma parceria com o Museu do Futebol. No local já foram sediados vários campeonatos de PES e eles deixaram uma porta aberta para nós. Esse é o primeiro em 2020, mas devemos ter outras competições ao longo do ano", conta Sergio Maltez, presidente da Federação Paulista de PES.

"Estar no Pacaembu é fantástico para todos os jogadores. Lá eles se sentem como os jogadores profissionais. O local atrai até quem não gosta de futebol", diz Maltez, que espera ver o Pacaembu lotado. As inscrições são organizadas pela Federação Paulista de PES.

SERVIÇO

Museu do Futebol - Praça Charles Miler, s/n - Pacaembu

HORÁRIO

8h às 18h

INGRESSOS

Inteira - R$ 20

Meia-entrada - R$ 10