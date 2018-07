Museu Pelé terá sala só para o Rei O terceiro piso do Museu Pelé, que começa a ser construído em junho em Santos, terá uma sala de 100 metros quadrados para uso exclusivo de Edson Arantes do Nascimento. Chamada de "Sala do Rei", ficará disponível para Pelé utilizar sempre que quiser. De acordo com o prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa (PMDB), a ideia surgiu em conversa com o ex-jogador, que sempre se mostra muito entusiasmado e emocionado com o museu.