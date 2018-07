Música britânica dominará encerramento da Olimpíada

O show, chamado "Uma Sinfonia de Música Britânica", reunirá a música de várias regiões e épocas numa "história colorida, divertida e emocionante", disseram os organizadores na quinta-feira.

"Vamos - sem dizer que reservamos alguém - de Elgar a Adele, em termos da jornada que fazemos, em termos da distância", disse o diretor musical David Arnold.

Estima-se que 750 milhões de pessoas assistirão ao show, fazendo dele o segundo maior evento televisivo do mundo, atrás da cerimônia de abertura.

"A celebração está no coração dessa cerimônia em particular, e qual forma melhor para celebrá-la do que usar a música no coração dela? A música talvez seja uma das mais importantes contribuições que a Grã-Bretanha deu ao mundo nos últimos 50 anos", disse Stephen Daldry, coordenador das cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada e da Paraolimpíada.

Poucos detalhes das músicas programadas e dos artistas convidados foram divulgados, mas um elenco com cerca de 4.100 integrantes deverá participar.

Nos últimos meses, circulam especulações de que os Rolling Stones, Elton John e as Spice Girls poderão se apresentar. A Orquestra Sinfônica de Londres, uma das principais do país, vai gravar a trilha orquestral das quatro cerimônias a serem realizadas no Estádio Olímpico, com capacidade para 80 mil espectadores.