Muslera cobra vitória do Uruguai contra a Nigéria

SALVADOR - O Uruguai vem tendo uma emoção atrás da outra. Depois de se salvar momentaneamente nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, ao bater a Venezuela fora de casa por 1 a 0, a equipe tem um outro desafio pela frente: ganhar da Nigéria na quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo B das Copa das Confederações, para não ser eliminada precocemente da competição da Fifa.

"São partidas difíceis, mas diferentes. A Venezuela é um rival que luta diretamente por vaga na Copa. Já a Nigéria nós brigamos por uma vaga na semifinal do torneio", diz o goleiro uruguaio Fernando Muslera.

Ele explica que a partida contra a Nigéria é muito importante para as pretensões do Uruguai, que perdeu na primeira rodada por 2 a 1 para a Espanha e viu os africanos golearem o Taiti por 6 a 1. Muslera sabe que, se o Uruguai empatar, terá de ir para a última rodada com a missão de golear o Taiti e ainda torcer para a Espanha ganhar da Nigéria. "Um empate contra a Nigéria nos condiciona a fazer gol no último jogo, o que é sempre complicado. Se queremos passar de fase, temos de vencer", avisa.

O jogador aproveitou para elogiar a postura da Espanha na partida contra os uruguaios. Muslera reconhece que os europeus possuem um alto índice de posse de bola e isso complica a vida de qualquer adversário. "Todos conhecem a qualidade da Espanha", conclui o goleiro, que sabe que será importante para ajudar o Uruguai a dar um passo importante para a classificação, pois se não sofrer gols seu time terá meio caminho andado para conquistar a vitória.