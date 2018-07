Muslera tem noite de herói e Uruguai derruba a Argentina

SANTA FÉ

Dois gols válidos, outros dois anulados, uma bola na trave para cada, defesas milagrosas de Muslera e Romero, expulsões, pedido de perdão a Messi, invasão de campo, discussão, catimba e muita emoção. A classificação do Uruguai às semifinais da Copa América teve todos ingredientes de um bom jogo de futebol. Até certa dose de sofrimento. A vaga para o duelo com o Peru, (eliminou a Colômbia com 2 a 0 na prorrogação, gols de Lobatón e Vargas) só veio nas cobranças de pênaltis: 5 a 4 graças a defesa de Muslera em chute de Tevez.

Exatos 61 anos depois de calar o Maracanã ao ganhar a Copa do Mundo do Brasil em 1950, por 2 a 1, os uruguaios voltaram a calar uma nação. Desta vez a Argentina, que despede-se da competição caseira invicta, mas com apenas um triunfo em quatro jogos.

O Estanislao Lopez estava completamente lotado para ver a redenção da Argentina. Na primeira fase, no estádio de Santa Fé, a 520 quilômetros da capital Buenos Aires, a equipe decepcionou com empate sem gols diante da Colômbia e a torcida vaiou, impiedosamente, o astro Messi.

Ontem, faixas no estádio pediam perdão ao craque responsável por "muitas alegrias e poucos erros." Também o agradeciam por ser argentino e previam que ontem seria seu dia. Não foi.

O jogo começou com a rivalidade acirrada. A violência deu o tom nos minutos iniciais. Até os 15, era uma falta por minuto. E daqueles que deixam o jogador fora por muito tempo. O paraguaio Carlos Amarilla sofria. Com cartões, tentava esfriar os ânimos exaltados. O zagueiro Victorino, do Cruzeiro, foi uma das vítimas da violência. Saiu mancando, com 20 minutos.

Mas também havia futebol. E da melhor qualidade, com Forlán e o "dono" do mundo Messi. Com dois grandes camisas 10 em campo, a certeza é de que o grito de gol não ficaria entalado.

O uruguaio é quem sorriu primeiro. Aos 5 minutos ele cruzou, Cáceres cabeceou e Romero deu rebote, nos pés de Pérez: 1 a 0.

Messi pegou a bola e fez questão de animar os companheiros.

Ligado, ele mostrou que não é o melhor do planeta por acaso. Dribles, arrancadas, combate e passes precisos, como no cruzamento na cabeça de Higuaín para o empate, aos 17 minutos.

A Argentina apostou mais nos toques rápidos. O jogo aéreo foi a arma uruguaia, que carimbou a trave com o zagueiro Lugano.

Num duelo com muitos candidatos a herói, os goleiros tentaram roubar a cena ao proferirem verdadeiros milagres. Romero nos pés de Forlán, Muslera parando Higuaín duas vezes. O uruguaio é quem vibrou, com defesa na cobrança de pênalti de Tevez.