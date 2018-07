Mustafina fatura quinta medalha no Mundial de Ginástica

Mustafina foi campeã por equipes e no individual geral, além de ter faturado pratas no salto e nas barras assimétricas. E neste domingo ela ganhou a sua quinta medalha ao faturar a prata no solo. A australiana Lauren Mitchell ficou com o ouro. E a romena Diana Chelaru completou o pódio.

A romena Ana Porgras foi campeã na trave, enquanto Mustafina terminou apenas em sétimo lugar. A norte-americana Rebecca Bross ficou com a medalha de prata e a chinesa Deng Linlin faturou a medalha de bronze.

Campeão no individual geral, o japonês Kohei Uchimura terminou a disputa das barras paralelas na terceira colocação. Ele também já havia acumulado duas pratas, conquistadas na disputa por equipes e no solo. O chinês Zhe Feng faturou o ouro nas barras paralelas, à frente do compatriota Haibin Teng.

O francês Thomas Bouhail foi campeão no salto, com o pódio sendo completado pelo russo Anton Golotsutskov e pelo bielo-russo Dzmitry Kaspiarovich. O chinês Chenglong Zhang faturou a medalha de ouro na barra fixa. O holandês Epke Zonderland ficou com a prata e o alemão Fabian Hambuechen com o bronze.