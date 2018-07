N. Zelândia a poucos passos do playoff

Ainda faltam quase dois anos para a Oceania, após duas fases de grupos, definir o time que disputará a repescagem contra o quarto colocado das Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe. Mas só uma surpresa muito grande tira a Nova Zelândia do playoff decisivo.

A equipe neozelandesa é de longe a melhor seleção oceânica no ranking da Fifa (94.ª colocação). Ficou no Grupo B das Eliminatórias com Fiji (156.ª), Ilhas Salomão (181.ª) e Papua Nova Guiné (sem ranking), países que nem sequer têm futebol profissional.

A outra chave contará com Nova Caledônia (156.ª do ranking), Vanuatu (169.ª), Taiti (182.ª) e o vencedor da primeira fase de grupos da Oceania - reúne Ilhas Cook, Samoa, Samoa Americana e Tonga. Os quatro melhores de cada chave avançam para a outra fase de grupo, onde o vencedor segue para o playoff.

Mal ou bem, a Nova Zelândia tem um time do país disputando a A-League (o Wellington Phoenix), um campeonato "nacional" conjunto com a Austrália, e já disputou duas Copas do Mundo, incluindo a última, na África do Sul.

O intercâmbio de jogadores com o país vizinho - que, em nome da evolução, disputa as Eliminatórias Asiáticas - é um dos principais trunfos do futebol neozelandês não apenas para o torneio da Oceania, em que não deve enfrentar muitas dificuldades, mas para a repescagem.

O sorteio foi benéfico para a seleção que for campeã da Oceania. Em vez de enfrentar um forte quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, o time classificado jogará contra o quarto melhor time da América do Norte, Central e Caribe.

Na base de um futebol que em muito se parece com aquele jogado pelas seleções britânicas no passado - disciplina defensiva e bolas altas -, a Nova Zelândia tem chances de chegar à sua segunda Copa seguida.