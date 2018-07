Na Alemanha, Fabiana Murer faz seu melhor salto do ano

BECKUM -Fabiana Murer foi eliminada na final do Mundial de Moscou, há duas semanas, por não ter passado o sarrafo a 4,75m. Neste domingo, ela finalmente conseguiu superar essa altura para fazer o seu melhor salto da temporada e vencer o Meeting de Beckum, na Alemanha. Agora ela é a quinta do ranking mundial.

"Eu me senti bem e saltei bem. Essa é uma competição só de salto com vara, interessante, e tudo estava favorável, apesar da gripe. Foi bom porque fiz minha melhor marca do ano e estou bem para a última etapa da Diamond League. Depois.... férias", disse Fabiana, que ainda salta em Zurique (Suíça), na quinta-feira.

Até este domingo, o melhor salto de Fabiana na temporada era de 4,73m, feito alcançado no Troféu Brasil, em junho. Em Beckum, ela ainda tentou passar 4,83m, mas não conseguiu. A alemã Silke Spiegelburg levou a prata com 4,70m - as duas estão empatadas no quinto lugar no ranking mundial -, enquanto americana Mary Saxer ficou com a de bronze, com 4,50m.