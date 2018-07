Na análise do técnico, Chile é mais ofensivo do que o Brasil

LOS CARDALES

O Brasil terminou a primeira fase como o melhor ataque da Copa América, mas com uma das defesas mais vazadas da competição. Mas, para Mano Menezes, não é o caso de comemorar o feito dos meninos do ataque e nem de execrar os problemas apresentados pelo grupo de trás.

O técnico disse que, apesar de a seleção ter desencantado na partida com o Equador, o Chile mostrou ser, ofensivamente, a equipe mais consistente do torneio na Argentina.

"Embora nossa formação tenha sido escolhida com base em jogadores mais ofensivos, não conseguimos ser os melhores em termos ofensivos. O Chile foi ofensivamente a melhor seleção, embora não tenha feito tantos gols (anotou 4, contra 6 do Brasil). Mas a criação continua sendo o primeiro caminho para chegar aos gols", disse.

Mano Menezes afirmou que o fato de o Brasil ter terminado como o melhor ataque serviu mais como motivação para Neymar e Pato do que propriamente para suas observações com relação ao desempenho do time.

"É importante para os atacantes ter marcado. Para eles, é mais importante do que para o técnico. Para mim, se o Fred entra e faz o gol também estaria bom. Mas para eles crescerem é importante a marcação dos gols."

Com relação à defesa, Mano atribuiu somente a falhas individuais todos os quatro gols que o Brasil sofreu na Copa América. E minimizou os danos que poderiam ter causado.

"Para mim, a parte mais importante do futebol é entender que se precisa fazer um gol a mais do que tomar. Os gols que sofremos têm sido mais acidentais do que por falhas do sistema defensivo. Os jogadores estavam no lugar que deveriam, mas, às vezes, cometem erros. O importante é ter tranquilidade para manter o nível de concentração bem alto", declarou o treinador.

Mano afirmou que não vê nenhum motivo para mexer no sistema de marcação para o jogo contra o Paraguai. "Com o sistema de cobertura, estou contente. Cometemos erros nesse quesito só contra o Paraguai. Não houve algo gritante que mereça correções drásticas."