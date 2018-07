Na Austrália, Del Potro volta a frequentar a elite

Juan Martin del Potro tornou-se o único representante sul-americana no Australian Open. O argentino classificou-se para as quartas de final do torneio ao vencer o alemão Philipp Kohlschreiber por 64, 6/2 e 6-1. Pela frente, no entanto, terá um duro adversário, o suíço Roger Federer, que derrotou o australiano Bernard Tomis por 6/4 e duplo 6/2.

Mesmo que fique pelo caminho na próxima rodada, Del Potro vem consolidando uma fase de retomada. O argentino perdeu quase toda a temporada de 2010 com uma lesão no punho e voltou no ano passado, quando recomeçou como 485.º do mundo e terminou na 11.ª posição do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

O desempenho de Del Potro em Melbourne dá esperança a sua torcida de que em 2012possa vir a lutar para ser um dos líderes do ranking, como se previa quando ganhou o US Open de 2009. "Espero seguir esta temporada sem contusões e ficar perto dos que estão em cima", planeja o argentino.

Del Potro já derrotou Federer, mas o histórico em Melboune é preocupante. "Eu o enfrentei nas quartas de final há três anos e só consegui ganhar três games", relembra.

Federer, no entanto, demonstra respeito. "Senti falta dele no ano no qual se machucou. Foi uma pena porque, de tão bem que vinha jogando, tinha a possibilidade de ser o número 1 e digo isso com franqueza."

Nos outros jogos, destaque para a vitória do espanhol Rafael Nadal sobre o compatriota Feliciano Lopez por 6/4, 6/4 e 6/2 e a atitude do checo Thomaz Berdich, que se recusou a cumprimentar o espanhol Nicolas Almagro após derrotá-lo por 4/6, 7/6, 7/6 e 7.6. Berdich alegou que o rival o acertou com uma bolada proposital no quarto set. "A quadra é grande e sempre há lugar para colocar a bola."