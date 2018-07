Na base do coração, Vasco viaja para 1ª decisão da semana

O Vasco está desafiando a lógica, os prognósticos, até as leis da natureza, que deveriam apontar que o time estaria em frangalhos depois de uma maratona de mais de 70 jogos, um título nacional e a disputa em paralelo por mais duas taças. Mas esta equipe cruzmaltina tem algo intangível, que não se mede em números, a lhe mover na busca pela Copa Sul-Americana e pelo Brasileiro: um coração do tamanho de sua torcida.

Aliviando o desgaste a cada vitória improvável, o time vascaíno embarcou ontem para Santiago, onde enfrenta amanhã o Universidad do Chile, na decisão da vaga na final do torneio continental, carregando na mala a confiança de que é um time destinado a feitos impossíveis. Embarcaram até Juninho Pernambucano e Diego Souza, este último liberado para enfrentar o Flamengo, no domingo, depois de uma confusão a respeito de seu número de cartões amarelos.

"Todo time campeão é assim, tem alma", aponta o técnico Cristóvão Borges, ciente de que apenas a fome por entrar para a história é suficiente para superar o cansaço físico. "Há uma euforia. O desgaste existe, mas temos conseguindo recuperar bem de um jogo para outro."

"Estamos emocionalmente muito fortes. Já são mais de 70 jogos no ano, depois de um início de temporada horroroso. Ninguém esperava que esse time pudesse dar essa virada", comenta o goleiro Fernando Prass. "Agora faltam quatro jogos para entrarmos para a história. Temos que nos dedicar um pouco mais".

O zagueiro Dedé, sempre o mais assediado, sabe apontar sem titubear o motivo que leva este grupo a ignorar as limitações físicas e técnicas para se manter vivo em duas frentes tão difíceis. "Isso é o Ricardo Gomes. Jogamos por algo mais", destaca o defensor, lembrando o técnico titular em recuperação de um grave problema de saúde e que tem participado das concentrações vascaínas nos últimos jogos.

Na competição sul-americana, o Vasco precisa vencer o bom time chileno fora de casa ou empatar em dois ou mais gols para chegar a final e manter as chances da "tríplice coroa".

"Na Sul-Americana só dependemos da gente. No Brasileiro, vamos precisar de uma ajuda do Palmeiras, para derrotar o Corinthians. Mas vamos firmes para conquistar os três títulos. Já conquistamos o da Copa do Brasil, faltam dois", promete Dedé.

Felipe, desgastado ao extremo, ficou fora da viagem a Santiago.