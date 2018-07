Na Bélgica, Juliana Santos consegue índice olímpico nos 3.000m com obstáculos

A corredora resolveu competir na Europa com o objetivo de lutar justamente pelo índice, de acordo com o técnico Adauto Domingos, já que no Brasil seria mais difícil conseguir a marca exigida. Na Bélgica, ela teve de forçar o ritmo. A francesa Danois Maeva ficou em segundo lugar com 9min40s19, seguida da polonesa Kowal Matylda com 9min40s39.

Com a qualificação de Juliana, Marilson Gomes dos Santos, já convocado para a maratona, deve ter a companhia da esposa nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto.

Também em Oordegem, Lutimar Paes, qualificado para a Olimpíada, terminou em quinto lugar nos 800 metros com 1min47s39. O britânico Jamie Webb foi o campeão com 1min46s59.

No Meeting de Berna, na Suíça, os brasileiros conseguiram bons resultados na excursão que estão fazendo em uma parceira entre a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB), como preparação para a Olimpíada. Nos 100 metros, o pódio foi formado por Paulo André de Oliveira, com 10s41, seguido de Aldemir Gomes Junior (10s49) e Derick Silva (10s57). Paulo André ainda venceu os 200 metros com 20s87.

Vitória Cristina Rosa ganhou a medalha de ouro nos 100 e nos 200 metros, com 11s74 e 23s68, enquanto que Geisa Coutinho venceu os 400 metros com 52s63.

MARCHA ATLÉTICA - Caio Bonfim disputou neste sábado a última competição internacional antes dos Jogos Olímpicos. Ele terminou em sexto lugar na prova dos 20 km do Grande Prêmio de Marcha de La Coruña, na Espanha, válido pela nona etapa do Circuito IAAF Challenge. O brasiliense completou o percurso com o bom tempo de 1h20min49s.

A competição foi extremamente disputada. O chinês Zhen Wang foi o campeão, com o tempo de 1h20min17s, seguido do italiano Alex Schwazer, com 1h20min23s, e do espanhol Miguel Angel Lopez, com 1h20min34s. Outros dois brasileiros completaram a prova - Lucas Mazzo ficou em 32.º lugar, com 1h26min28s, enquanto que Thiago Nascimento terminou na 56.ª posição, com 1h38min42s.

Caio Bonfim está qualificado para a Olimpíada nos 20 km e nos 50 km, prova em que já foi convocado oficialmente pela CBAt ao lado de Jonathan Riekmann e Mário José dos Santos Júnior.