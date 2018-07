Na boca do povo

A força popular manifestou-se, nestes dias, no futebol. Por pressão dos torcedores, por exemplo, o Conselho do Palmeiras deu bola dentro, ao aprovar a confecção de um busto de bronze em homenagem a Marcos. O mimo em reconhecimento à forte ligação do ex-goleiro com o clube ocupará espaço de destaque, quando for inaugurado o novo campo. Justiça e delicadeza para o maior ídolo alviverde desde a aposentadoria de Ademir da Guia no final dos 1970.

Marcos pisou no calo de muito figurão da casa, sobretudo ao expor fragilidades da equipe. Mas a sinceridade no comportamento e a eficiência em campo lhe deram autoridade para desancar quem quisesse. Os fãs lhe deram respaldo e o transformaram em intocável. Até suas falhas foram relevadas, em nome do amor à camisa. Por isso, vai entrar em rol especialíssimo, que tem apenas outros três imortais palestrinos - Valdemar Fiúme, Junqueira e o divino Ademir. E ai de quem disser o contrário!

Reações populares também podem provocar transtornos e supostamente emperrar projetos de marketing. Que o diga a diretoria do Corinthians. Cartolas do Parque São Jorge se sentem incomodados com a disseminação de Itaquerão e Fielzão para designar a arena que se ergue na zona leste da cidade e que será sede da abertura do Mundial. Eles veem depreciação nos termos, sobretudo o primeiro, e temem que seu uso dificulte a venda dos naming rights.

A expressão em inglês é bacaninha, mas essencialmente significa ceder, por algum tempo ou para sempre, o direito de uma empresa associar o nome ao estádio e assim despejar uma grana nos cofres do clube. Uma tendência que se propaga pelo mundo. Estão aí a Allianz Arena, em Munique, e o Emirates Stadium, do Arsenal, em Londres. Pegaram. Embora eu veja estes dois casos como a prova das exceções à regra.

O batizado comercial é fonte de renda expressiva. Por isso, se justifica o esforço dos responsáveis pelo negócio alvinegro em combater a popularização de Itaquerão. Estão na deles, pois lidam com cifras relevantes. Só não faz sentido exigirem que a mídia se dobre a essa estratégia sob a alegação de que pratica mau jornalismo quem não aderir. Trata-se também de sofisma afirmar que Itaquerão é pejorativo ou denote preconceito com o bairro.

Não é verdade. Itaquerão (ou Fielzão) revela carinho e respeito, dá também dimensão de pompa e circunstância. Aqui, de novo, entram em cena usos e costumes. No Brasil, algo que cai no gosto popular é designado por diminutivo ou aumentativo, na maioria das vezes com sentido positivo. Daí Zezinho, Toninho, Joãozinho, Celsinho, ou Zezão, Tonhão, Jorjão, Alfredão, Betão. Note os estádios: Engenhão, Castelão, Mangueirão, Mineirão. Ou ainda os campeonatos: Robertão (o antigo "Roberto Gomes Pedrosa"), Paulistão, Gauchão, Brasileirão. E o que dizer dos clubes? Fluzão, Mengão, Fogão e... Timão!

O estádio do Corinthians terá um nome oficial. É de praxe, e que dê dinheiro. Mas o povo decidirá a maneira como vai chamá-lo. É fato.