Na canoagem, Canadá conquista o primeiro ouro do Pan 2015

Ficou em casa a primeira medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Neste sábado, na prova do 4K 500 metros da canoagem de velocidade, a equipe do Canadá, formada por Michelle Russell, Emilie Fournel, KC Fraser e Hannaah Vaughan, faturou a medalha de ouro ao completar a distância em 1min36s495.

O Brasil participou da disputa com o quarteto formado por Ana Paula Vergutz, Ariela César, Edileia Matos e Mariane dos Santos e ficou fora do pódio, terminando a disputa apenas na quinta colocação entre os sete concorrentes, com a marca de 1min41s297, a 4s802 das vencedoras.

As cubanas Daniela Martín, Yurieni Guerra, Lisandra Torres e Jessica Hernández asseguraram a medalha de prata com o tempo de 1min37s665, em uma disputa acirrada com o quarteto argentino, composto por María Magdalena Garro, Sabrina Ameghino, Alexa Keresztesi e Brenda Rojas, que ficou com o bronze ao registrar a marca de 1min37s721.