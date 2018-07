Na categoria de peso 'errada', Henrique Precioso perde disputa do bronze

Assim, ao fim de dois dias de competição na modalidade, o Brasil soma apenas uma medalha de bronze. O resultado é ruim porque o Pan tem peso quatro no ranking olímpico, que define os classificados para o Rio-2016 - a maioria das etapas do Circuito Mundial tem peso um, o Mundial peso 12 e o Grand Prix, ao fim do ano, peso oito.

O curioso é que Henrique não lutou na categoria na qual briga por vaga na Olimpíada. Como o tae kwon do tem oito subdivisões de peso, mas nos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos são só quatro, cada atleta teve que escolher em qual delas queria constar no ranking olímpico. Henrique, que foi ao Mundial na até 74kg, escolheu a categoria olímpica até 80kg.

Em Toronto, entretanto, lutou em uma categoria para atletas de no máximo 68kg, que tinha como antigo titular Diogo Silva. Venceu o uruguaio Federico Gonzalez, na estreia, mas depois perdeu para o canadense Maxime Potvin pelas quartas de final. Como o algoz foi à final, ele pôde disputar o bronze. O brasileiro não lutou bem contra Luis Cólon III, de Porto Rico, e acabou sem medalhas.

Já Josiane Lima (até 57kg), número 29 do mundo, nem a chance de disputar o bronze teve. Ela nem precisou lutar contra a uruguaia Danna Poggio, desqualificada antes da competição começar, e foi eliminada nas quartas de final, pela colombiana Doria Patiño, que depois ficou pelo caminho na semifinal.

No tae kwon do, a federação internacional (WTF) deu quatro convites para o Brasil na Olimpíada, mas não permite ao país-sede disputar os Pré-Olímpicos. Novas vagas, só para os brasileiros que fecharem o ranking olímpico entre os seis primeiros. Só Iris Sang, sexta do mundo e bronze em Toronto, deve conseguir.