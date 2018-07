Na China, carro da Toro Rosso perde as duas rodas

Piloto da Toro Rosso foi surpreendido pelo estranho acidente em que seu carro perdeu as duas rodas de forma brusca. Foto: Eugene Hoshiko/AP

XANGAI, CHINA - O inglês Jenson Button (McLaren) conseguiu o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da China, que teve Felipe Massa, da Ferrari, como melhor brasileiro, na décima posição, e foi marcado por um estranho acidente sofrido pelo suíço Sebastian Buemi, da Toro Rosso.

Após passar por uma ondulação na pista no final da reta mais longa do circuito, o carro de Buemi perdeu as duas rodas dianteiras, causando apreensão no público. O piloto, porém, não sofreu nada além do susto. A sessão foi paralisada por cerca de dez minutos.

O segundo colocado foi o alemão Nico Rosberg, da Mercedes. O inglês Lewis Hamilton, companheiro de Button na McLaren, ficou em terceiro.

Entre os demais brasileiros, Rubens Barrichello, da Williams, ficou na 16ª posição, enquanto Lucas di Grassi, da Virgin, foi 21º, uma colocação à frente de Bruno Senna, da Hispania.

O espanhol Fernando Alonso, companheiro de Massa na Ferrari, teve problemas e não conseguiu marcar voltas rápidas. Ele pode ser obrigado a trocar o motor.

Confira os tempos do primeiro treino livre:

.1.Jenson Button (ING, McLaren) - 1min36s677.

.2.Nico Rosberg (ALE, Mercedes) - 1min36s748.

.3.Lewis Hamilton (ING, McLaren) - 1min36s775.

.4.Michael Schumacher (ALE, Mercedes) - 1min37s509.

.5.Sebastian Vettel (ALE, Red Bull) - 1min37s601.

.6.Robert Kubica (POL, Renault) - 1min37s716.

.7.Vitaly Petrov (RUS, Renault) - 1min37s745.

.8.Mark Webber (AUS, Red Bull) - 1min37s980.

.9.Adrian Sutil (ALE, Force India) - 1min38s008.

10.FELIPE MASSA (BRA, Ferrari) - 1min38s098.

11.Jaime Alguersuari (ESP, Toro Rosso) - 1min38s161.

12.Kamui Kobayashi (JPN, Sauber) - 1min38s375.

13.Pedro de la Rosa (ESP, Sauber) - 1min38s421.

14.Nico Hulkemberg (ALE, Williams) - 1min38s569.

15.Paul di Resta (ESC, Force India) - 1min38s618.

16.RUBENS BARRICHELLO (BRA, Williams) - 1min38s678.

17.Sebastien Buemi (SUI, Toro Rosso) - 1min39939s.

18.Jarno Trulli (ITA, Lotus) - 1min41s531.

19.Heikki Kovalainen (FIN, Lotus) - 1min41s779.

20.Timo Glock (ALE, Virgin) - 1min41s830.

21.LUCAS DI GRASSI (BRA, Virgin) - 1min42s181.

22.BRUNO SENNA (BRA, Hispania)- 1min43s875.

23.Karun Chandhok (IND, Hispania) - 1min43s949.

24.Fernando Alonso (ESP, Ferrari) - sem tempo.