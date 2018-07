Na China, Lochte mostra ser o ''cara'' das piscinas

Depois de anos na sombra de atletas como Aaron Peirsol e Michael Phelps, Ryan Lochte provou no Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai que é "o cara" da natação atual. As duas vitórias sobre Phelps nas piscinas chinesas poderiam ser consideradas resultado do relaxamento natural do rival, já consagrado como o maior atleta da história das olimpíadas, mas o recorde mundial nos 200 metros medley, o primeiro após o fim da era dos maiôs tecnológicos, foi um feito indiscutível.

No fim do ano passado, o técnico de Michael Phelps, Bob Bowman, já tinha advertido que seu pupilo não era o melhor nadador da atualidade e apontou Lochte como o atleta em melhor fase entre seus rivais. Xangai mostrou que nada mudou de lá para cá. A vitória sobre Phelps nos 200 metros livre não foi surpresa, mas superar o rival e amigo no medley - e com marca mundial 1min54s00 - foi a consagração.

Para quem está acostumado com o estilo "bom menino" de Phelps - exceção do vacilo no episódio do consumo de maconha em uma festa universitária -, Lochte é um choque.

Inicialmente, visual. Nascido em Bloomfield, estado de Nova York, o nadador se mudou ainda jovem para Daytona Beach, Flórida. Lá, desenvolveu o talento para as braçadas, com a ajuda do pai, Steve, um ex-nadador, e também aprimorou seu estilo pessoal que mistura o surfe, o skate e o rap. E não para disfarçar qualquer imperfeição da natureza, pois beleza não lhe falta.

Não tem o menor pudor em participar de competições nacionais apenas com uma sunga rosa choque enquanto os adversários usam bermudas tecnológicas. E, não raro, os vence.

Suas aparições no pódio costumam incluir itens como tênis verdes de cano alto metálico fosforescentes, bonés e uma cobertura de brilhantes sobre os dentes de dar inveja ao seu ídolo do rap, Lil Wayne. A palavra discreto passa longe de seu dicionário. Também gosta de popularizar gírias. A última é "Jeah!", usada para descrever a sensação de bater o recorde mundial.

Ao contrário de Phelps, Lochte se recusa a levar uma vida regrada. No início da carreira, foi acusado de não ser comprometido o suficiente com os treinos. "Não quero me transformar em algo como um nerd da natação", declarava Lochte ao jornal The Washington Post em 2007, depois de ter quebrado o pé em acidente com sua scooter.