Na chuva, Brasil leva o bronze por equipes no tiro com arco

Com a equipe formada por Marcus Vinicius D'Almeida, Daniel Xavier e Bernardo Oliveira, o Brasil conquistou a medalha de bronze no tiro com arco nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. No feminino, as meninas não tiveram a mesma sorte e foram eliminadas pela Venezuela nas quartas de final. O time estava representado por Ane Marcelle, Larissa Feitosa e Sarah Nikitin.

A medalha do Brasil, única do tiro com arco nesta edição do Pan, veio debaixo de muita chuva e após uma vitória sobre Cuba por 5 a 3. "Com chuva, a flecha fica mais pesada", explica Daniel. Seu companheiro Bernardo completa. "A gente treinou antes para acertar a mira, mas aí a chuva diminuiu, aí tivemos dificuldades, mas deu tudo certo."

Antes, a equipe masculina tinha superado o Canadá, dono da casa, por 6 a 0, mas na semifinal caiu diante dos Estados Unidos, um dos favoritos do evento, pelo mesmo placar. É a primeira medalha do País na modalidade desde 1983. "Nós conseguimos bater de frente com os Estados Unidos na semifinal. Eles são os atuais vice-campeões olímpicos e perdemos cada set por uma flecha", lembra Daniel.

O resultado também ajudou a diminuir a frustração de Marcus Vinicius D'Almeida no dia anterior, quando perdeu para o mexicano Luis Alvarez nas quartas de final e ficou fora da brigar por uma medalha no individual. O atleta era tido como um dos candidatos ao pódio. "Essa medalha vale mais que o ouro na individual. É mais importante, porque mostra nosso trabalho conjunto", diz Marcus Vinicius.

Como país sede, o Brasil já está classificado para os Jogos Olímpicos com equipe completa tanto no masculino quando no feminino. A tendência é que os atletas que competiram no Pan sejam os mesmos que estarão no Rio. Sexto colocado no Campeonato Pan-Americano do ano passado, o Brasil é só o 34.º do ranking mundial por equipes no masculino. No feminino, é 33.º.